Tragedia in via Tor San Piero: 82enne si accascia e muore sull'autobus

Malore fatale oggi su un autobus in via Tor San Piero nel rione di Roiano: un uomo di 82 anni ha perso conoscenza e a nulla sono valsi i soccorsi degli operatori sanitari, allertati dai passeggeri. Dalle testimonianze sembra che l'anziano fosse seduto ma incosciente, e non si sa dopo quanto tempo alcune persone presenti se ne siano accorte. Le prime manovre sono state praticate dagli astanti, guidate al telefono dagli operatori. Poi è intervenuto il 118 che ha effettuato tutte le manovre necessarie ma il cuore dell'uomo, che pare soffrisse di patologie pregresse, non ha più ripreso a battere.

