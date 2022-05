Tragedia in via Paisiello: muore di overdose in casa a vent'anni

Nella giornata di oggi, 24 maggio, è stata trovata morta in casa una ragazza poco più che 20enne. E' successo in via Paisiello, zona Poggi Paese - Coloncovez, l'intervento del 118, dei Vigili del fuoco e delle forze dell'ordine si è reso necessario perché qualcuno la stava cercando. Nell'appartamento sarebbero state trovate diverse sostanze stupefacenti tra cui morfina, cocaina, hashish, secondo le prime ricorstruzioni la morte è riconducibile a un'overdose di sostanze. Non sono state trovate siringhe. Il decesso sarebbe avvenuto diverse ore fa.