Tragedia in via Paisiello: muore di overdose in casa a vent'anni

Nella giornata di oggi, 24 maggio, è stata trovata morta in casa una ragazza poco più che 20enne. E' successo in via Paisiello, zona Poggi Paese - Coloncovez, l'intervento del 118 e delle forze dell'ordine si è reso necessario perché qualcuno la stava cercando. Nell'appartamento sarebbero state trovate diverse sostanze stupefacenti tra cui morfina, cocaina, hashish. Non sono state trovate siringhe. Il decesso sarebbe avvenuto diversi giorni fa.