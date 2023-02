Tragedia in porto: primo accordo sulla sicurezza ma si proclama un altro sciopero

TRIESTE - Rimane la tensione tra i sindacati e l’azienda Trieste Marine Terminal dopo l’incontro di ieri, organizzato per definire nuove e più sicure modalità per la ripresa del lavoro in porto dopo lo sciopero. I lavoratori portuali si sono infatti astenuti in massa dal lavoro in seguito alla tragica morte dell’operaio Paolo Borselli (caduto in mare mentre lavorava con il muletto nell’area del Molo VII), e le attività sono riprese dopo le 19 di ieri, sabato 11 febbraio, con un parziale accordo sui protocolli di sicurezza.

La temporanea soluzione sarà adottata in attesa del prossimo tavolo in Prefettura, previsto con ogni probabilità per mercoledì 15 febbraio, ma nel frattempo l’accordo non ha del tutto convinto le sigle sindacali. Paolo Peretti (Filt Cgil), Giulio Germani (Fit Cisl), Marco Rebez (Uiltrasporti) e Davide Alessio (Ugl), dichiarano che “è stato applicato un ordine di servizio nel quale si prevede che il pianale contenente le ceste metalliche con i Twist lock per l’ancoraggio dei container venga posizionato direttamente sotto la gru interessata, evitando quindi il rischio di un nuovo incidente”.

“Non siamo ampiamente soddisfatti - spiega Peretti al telefono - in un primo momento ci è stata proposta una soluzione molto macchinosa, ci sono stati tentennamenti e non è stato un tavolo semplice, ma c’è stata apertura a cambiare un po’ l’operatività”. Tuttavia la soluzione viene vista dai sindacati come "provvisoria", e le aspettative vengono riposte soprattutto nel tavolo di mercoledì: “il protocollo prefettizio è del 2015, molte cose sono cambiate e devono essere aggiornate, anche alla luce degli investimenti e delle attività fatte nel molo e nel porto, quindi ci sono ulteriori elementi di pericolo possibile se non viene implementata l’attenzione”. “L’azienda - continua Peretti - a mio avviso era impreparata rispetto a un evento, si sentivano molto sicuri del loro protocollo antinfortunistico. Hanno anche investito in attività di sicurezza ma evidentemente non è bastato”.

Ben più accesi i toni di Usb, che in una nota firmata da Massimiliano Generutti parla di “totale indisponibilità di Tmt verso le proposte dei lavoratori. Questo è un tavolo che nessun sindacalista avrebbe mai voluto fare” e sostiene che l’azienda “ha palesato l’intenzione di lasciare tutto com’è aspettando il tavolo tecnico in Prefettura. Cioè coi lavoratori che, ove necessario, continueranno a manovrare i carrelli lato mare”. Per questo Usb ha proclamato un altro sciopero nazionale il 25 febbraio, affinché “l’intero sistema della sicurezza nei porti sia rivisto, mettendo mano al Testo Unico sulla Sicurezza con i Dl dei porti”.

Intervenuta ieri sul tema anche la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani, che ha chiesto l’istituzione di una commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro. La deputata dem ha aggiunto che “non si può partire la mattina da casa e non tornare la sera dalla propria famiglia quando si va al lavoro. Perciò investire su formazione, informazione e prevenzione è fondamentale, lo sa bene anche il presidente dell’Autorità portuale D’Agostino cui va la nostra vicinanza, e sa bene che si deve fare un investimento per evitare che accada ancora”.