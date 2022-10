L'uomo precipitato da scala dei Giganti è il 64enne scomparso due giorni fa

E’ Giulio Donati l’uomo precipitato dalla scala dei Giganti questa mattina e morto sul colpo dopo davanti alla galleria Sandrinelli. Il 64enne era andato via da casa a bordo della sua auto nella serata di sabato 22 ottobre e non aveva fatto più ritorno. I familiari, preoccupati, avevano sporto denuncia ai Carabinieri. L’appello per ritrovarlo era stato diffuso sugli organi di stampa nella prima mattinata di oggi, 24 ottobre, ma intorno alle 10:30 del mattino l’uomo ha compiuto il gesto estremo davanti agli occhi increduli dei passanti. Intervenuti sul posto i Carabinieri, la Polizia e gli operatori del 118 che hanno potuto soltanto constatare il decesso.