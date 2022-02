Tragedia scampata in viale Miramare: camion perde un cilindro d’acciaio di 11 tonnellate

Un'autoarticolato perde il carico: un cilindro d'acciaio di circa 11 tonnellate. È successo in viale Miramare intorno alle 8.30 di oggi e la circolazione è stata interrotta per circa un'ora ma per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta. Il mezzo proveniva da Buttrio.

Sul posto i Vigili del fuoco con l'autogrù, il funzionario di guardia e il capoturno provinciale. Intervenuta anche la Polizia locale.