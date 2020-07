Tragedia in un fondo edile di via D'Alviano: muore schiacciato da un camion in manovra

Un uomo residente a Trieste è morto oggi pomeriggio verso le 15 all'interno di un fondo edile di via D'Alviano dopo essere rimasto schiacciato da un camion in manovra. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La persona si trovava all'interno della struttura quando, per cause ancora da accertare, è stato investito da un mezzo in transito. Sul luogo della tragedia sono giunte anche le squadre dei Vigili del fuoco e la Polizia di Stato della Questura di Trieste. La notizia è in aggiornamento.

