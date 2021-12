Tragedia a Villesse: bimba di un mese muore soffocata

Ieri notte una neonata di appena un mese è deceduta a Villesse per soffocamento. Come riporta Il Goriziano, sul posto sono accorsi un'automedica di Gradisca d'Isonzo e un'ambulanza della Croce rossa di Monfalcone, allertati dalle centrale operativa Sores di Palmanova. Gli sforzi per salvare la piccola, che era seguita dal Burlo Garofalo per le sue condizioni di salute, sono stati inutili.