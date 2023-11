Conto alla rovescia per il “Trail della Grotta Gigante”: si corre domenica

SGONICO - È partito il conto alla rovescia verso la seconda edizione del “Trail della Grotta Gigante”, manifestazione di corsa in montagna nata sulla scia della storica Cronotraversata del Maestro curata dal CAI CIM (Gruppo di corsa in montagna della Società Alpina delle Giulie, sezione CAI di Trieste). Domenica 12 novembre, con partenza alle ore 10 dal Centro Wellness Avalon di Borgo Grotta Gigante, le atlete e gli atleti si sfideranno su un percorso di 17km, condito da 700m di dislivello e disegnato all’interno della Riserva Naturale del Monte Lanaro, che presenterà un ultimo km dal fascino indescrivibile. Gli iscritti infatti, a 1100 m dall’arrivo, si inabisseranno nella cavità carsica, risalendo poi lungo la scalinata di 500 gradini che li porterà all’arrivo. L’evento, organizzato con il patrocinio dei Comuni di Sgonico e Monrupino, è stato presentato ufficialmente stamattina al Centro Visite della Grotta Gigante. La gara, che può contare su innumerevoli sinergie legate al territorio, sarà valido anche come una tappa dell’Fvg Trail Running Tour 2023. Ad oggi gli iscritti sono 201, provenienti principalmente dalla Lombardia e dal Veneto, ma le iscrizioni sono ancora aperte e il tetto massimo, per motivi di sicurezza, è fissato a 300. Per maggiori informazioni e per iscriversi al Trail della Grotta Gigante (le iscrizioni chiuderanno giovedì 9 novembre) si invita a visitare il sito www.caicim.it. Se non verrà raggiunto il numero massimo di iscritti, attraverso il servizio online, ci si potrà iscrivere sul posto il giorno della gara.