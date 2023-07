Caso Trajkovic: Ali Kashim è stato trasferito nel carcere di Udine

TRIESTE - Ali Kashim è stato trasferito in carcere a Udine. La notizia è di qualche ora fa: l’omicida del 17enne Robert Trajkovic non è più in carcere a Trieste. Il direttore della casa circondariale Graziano Pujia spiega che “è stato trasferito per l’entità della pena, non può stare qui perché la pena è molto alta e, per motivi di sicurezza, questo carcere non è adeguato. E’ una direttiva interna, non un mio volere ma una volontà di enti superiori”.

Gli avvocati difensori di Ali Kashim, Antonio Cattarini e Mariapia Maier, commentano con "sorpresa e perplessità" la scelta del provveditorato di Padova del DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) del Ministero di Giustizia: "Ci spiace aver appreso - peraltro andandolo a visitare - di questo trasferimento, che potrebbe incidere sul percorso rieducativo e soprattutto sullo stato psicofisico di Alì Kashim. Incredibile in ogni caso che non sia prevista dall'ordinamento la comunicazione ai difensori che hanno diritto in ogni momento di conferire col loro assistito per ragioni di difesa. Abbiamo già inoltrato una segnalazione con richiesta di chiarimenti al Provveditorato competente. Non ci sembra che allo stato ci sia nessuno dei motivi previsti dall'art. 42 della legge sull'ordinamento penitenziario per i trasferimenti di una persona in stato di custodia cautelare."