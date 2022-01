Caso Trajkovic: indagata la ragazza contesa

Spunta un nuovo indagato nel Caso Trajkovic: si tratterebbe della ragazza 19enne "contesa" tra Robert, la giovane vittima dell'omicidio, e Alì, il 21enne che ha confessato di averlo commesso. Gli inquirenti ipotizzano il reato di favoreggiamento. Stando a quanto riportato da Ansa, il nome della ragazza sarebbe stato inserito nel registro degli indagati dopo l'interrogazione degli amici di Alì e Robert.

Il 17enne, si ricorda, è stato strangolato nel sottoscala di un edificio in via Rittmeyer, sede di una struttura dove la ragazza abita insieme ai genitori. Sembrerebbe che il movente dell'omicidio fosse legato alla gelosia di Alì per la 19enne, sua ex fidanzata che Robert, sembra, aveva iniziato a frequentare da qualche giorno.