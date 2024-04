Tram di Opicina, sarebbero da rifare i lavori eseguiti da Vitale One

TRIESTE - Brutte notizie per chi pensava che presto avrebbe potuto tornare a prendere il tram. A riferirlo oggi è il quotidiano in lingua slovena Primorski Dnevnik, All'inizio della settimana, riferisce il Primorski, l'Agenzia pubblica per il trasporto ferroviario (Ansfisa), che opera nell'ambito del ministero delle Infrastrutture e che da anni cura i lavori di rifacimento del tratto di linea tra Opicina e Trieste, avrebbe dovuto inviare al Comune una relazione tecnica. L'organismo di controllo incaricato di rilasciare i permessi d'uso avrebbe elencato in diverse pagine tutta una serie di irregolarità ed errori che l'impresa Vitale One e il suo subappaltatore avrebbero commesso durante il rinnovamento dell'infrastruttura ferroviaria. Per la commissione ispettiva le rotaie sarebbero state piegate e sarebbero stati riscontrati difetti anche sulle traversine poste trasversalmente, che dovevano essere sostituite. Quasi tutto dovrebbe essere rifatto in vista dell'ispezione. Il che significa costi aggiuntivi per il Comune di Trieste, che per il rifacimento della linea ha stanziato finora circa due milioni di euro, con parte dei soldi sono arrivati ​​anche dalla tesoreria provinciale.