"Due giorni alla ripartenza del tram": sui social scatta l'invito per la festa in piazza

Sono in tanti i triestini che dubitano sulla ripartenza del tram il prossimo 1 febbraio e per questo motivo, con tanto sarcasmo ed altrettanto morbin, si danno appuntamento alle 10 in piazza Oberdan per festeggiare il ritorno del nostro "disgrazià". "L'attesa è finita - si legge nell'evento creato dal celebre dj triestino Alex Bini e Davide Cramarstetter - tra tre giorni riparte el tram de Opcina". Il witz tipicamente triestino è stato lanciato sui social per fare il verso alle dichiarazioni del sindaco Roberto Dipiazza in merito al giorno che tutti i triestini aspettano da più di cinque anni.

Era il 6 novembre e il primo cittadino era stato ospite di Ring, la trasmissione di Telequattro condotta da Ferdinando Avarino. "Mi sono fatto un regalo, il mio compleanno è l'1 febbraio: ci sarà il tram" queste le prime parole di Dipiazza, che poi corregge leggermente il tiro affermando che "credo che al 99 per cento avremo il tram". Gli organizzatori dell'evento chiamano a raccolta la cittadinanza "per festeggiare la ripartenza della tramvai. Sarà l'occasione per fare gli auguri al nostro sindaco che sa mantenere le promesse".