Tram di Opicina: completata la manutenzione straordinaria della linea

Completati i lavori di manutenzione straordinaria e l’intervento di rinnovamento dell’armamento dei tratti critici della trenovia di Opicina e sono stati rifatti i marciapiedi lungo le fermate. Rinnovato anche il tratto Obelisco-deposito di Opicina. Si procederà ora con altri interventi per la messa in sicurezza e ammodernamento della linea. La conferma è stata data dall’assessore comunale ai Lavori pubblici Elisa Lodi che ha fatto il punto della situazione. I lavori sono stati appaltati al Consorzio Fenix scarl.

Il rinnovamento

L’opera ha visto realizzato il “Rinnovamento di tratti di binario” tramite sostituzione totale di rotaie e traverse da legno a conglomerato cementizio armato, impiego di rotaie da 36 kg/m sia nelle tratte in curva che in rettifilo. Inoltre per le curve con raggio inferiore a 275 m è stato previsto l’impiego di traverse in conglomerato cementizio armato a scartamento variabile e precisamente: tratto 1A da fermata Campo Sportivo per 93,29 m circa; tratto 1B Passaggio a Livello (P.L.) Salita Conconello per 19.45 m; tratto 1C tratto in sommità 441,51 m circa; tratto 2 compreso tra le fermate di Conconello e Banne per 758,5 m circa; tratto 3 dalla fermata Obelisco al Deposito di Villa Opicina per 781m circa.

Verifiche in giugno

Questi interventi sono legati al sopralluogo di verifica che verrà effettuato dall'USTIF (ora ANFISIA)- che si prevede nel prossimo mese di giugno- propedeutico al nulla osta di rimessa in esercizio della linea tramviaria previa rimessa in funzione delle carrozze nelle prossime settimane. Sempre lungo la linea della trenovia Trieste-Opicina sono attualmente in corso manutenzioni straordinarie, con interventi di consolidamento su scarpate e muri di sostegno, passaggi pedonali e recinzioni che sono stati affidati alla ditta ROSSO srl che contemplano anche i lavori alle fermate di Banne, Campo romano e ai passaggi carrabili a Opicina.

Sta per partire ora un ulteriore intervento sulla linea tranviaria che riguarderà manutenzioni straordinarie e interventi complementari, lavori che non andranno comunque ad influire sui tempi di messa in esercizio e attesa ripartenza del tram. In particolare la necessità di interventi complementari incentrati sui deviatoi, è sorta dall'evidente stato di conservazione degli scambi e dei rami deviati in corrispondenza delle principali fermate, tale da richiedere un intervento di rinnovamento e risanamento dei deviatoi presenti nel tratto compreso tra la fermata di Vetta Scorcola (fine del tratto in funicolare) e la fermata di Campo Romano. I lavori verranno affidati ad impresa specializzata, per un importo di circa 135.000 euro, nell'ambito del quadro economico dell'Intervento in questione di complessivi 250mila. La durata dei lavori è stimata in 60 giorni naturali e consecutivi.

Altri lavori

Prossimamente si provvederà anche alla rimessa in funzione della linea aerea di contatto per il riavvio della linea elettrica, sospesa in occasione dei lavori di posa in opera dell'armamento ed anch'essa oggetto di deterioramento causa protrarsi del suo inutilizzo. L'attività di verifica verrà effettuata a partire dalla prossima settimana, con termine previsto nel mese di aprile. E’ cominciato inoltre lo smaltimento dei rifiuti speciali a Monte Grisa che continuerà e verrà concluso nelle prossime settimane. “Questo - ha ribadito l’assessore Elisa Lodi – è l’attuale e dettagliato punto della situazione sul complesso intervento che riguarda il tram di Opicina, un’opera attesa che, con tutte le diverse e complesse problematiche che si sono susseguite, vogliamo ultimare per ridare a Trieste un mezzo di trasporto pubblico sicuro ed efficiente, un simbolo storico e culturale apprezzato a livello turistico ma anche tanto caro a tutti noi triestini”.