Il tram avrà 19 nuovi conducenti, al via le prove per le abilitazioni

TRIESTE - Dalle parti della Trieste Trasporti non ci si sbilancia sulle possibili date di ripartenza della trenovia Trieste-Opicina, ma la notizia delle "prove di guida" volte al "rilascio delle abilitazioni ai nuovi conducenti" ha alimentato, tra i fan del tram, più di qualche speranza. Non c'è una data, è bene ribadirlo per evitare di alimentare false aspettative tra la popolazione. La burocrazia ministeriale e l'ultimazione dei lavori sulla linea non consentono grandi manovre, tranne quella che nelle prossime settimane porterà i nuovi conducenti ad effettuare le prove nel tratto tra piazza Oberdan e piazza Casali. In totale sono 19, alcuni hanno già conseguito la patente, altri invece stanno completando la formazione.

Le prove

L'inizio delle prove è fissato per la giornata di domani 8 giugno. I test andranno avanti nelle prossime settimane. La novità, a dire il vero un ritorno alla normalità, è rappresentata dalla reintroduzione dei divieti di sosta lungo via Martiri della libertà. "Si ricorda - scrive il Comune di Trieste - che lungo la linea tranviaria vige il divieto di sosta e fermata. In via Martiri della libertà e in piazza Casali i binari del tram devono pertanto essere tassativamente lasciati liberi. Il divieto di sosta e fermata deve intendersi in vigore 0:00-24:00. Le vetture in sosta saranno sanzionate e rimosse".