Crollo al Palatrieste: dopo 12 anni la Cassazione riapre il processo a Tramontin

ROMA - Era stato assolto per non aver commesso il fatto e ora, dopo 12 anni, il caso si riapre con una sentenza della Cassazione. Parliamo di Loris Tramontin, legale rappresentante di Azalea Promotion, assolto in Corte d’Appello nel 2021 dall’accusa di omicidio colposo in seguito al crollo del palco per il concerto di Jovanotti al PalaTrieste, avvenuto il 12 dicembre del 2011. Nell’incidente aveva perso la vita il ventenne Francesco Pinna, addetto al montaggio. In primo grado Tramontin era stato condannato a un anno e 10 mesi di reclusione con la sospensione condizionale.

L’accusa sosteneva che l’imputato, in quanto committente, avrebbe dovuto nominare un coordinatore della sicurezza incaricato di vigilare sulla stabilità del palco ma secondo la tesi della difesa, poi sostenuta dalla Corte, il committente non era Azalea Promotion. In secondo grado Tramontin era stato assolto ma ora, dopo ben 12 anni, la Cassazione ha nuovamente ribaltato la sentenza, che ora è stata rinviata per un nuovo esame alla corte d’appello di Trieste. Così l’avvocato Riccardo Cattarini, che assiste Tramontin: “Continuiamo a essere fiduciosi, Tramontin è sempre stato convinto di aver adempiuto al suo dovere. Sorprende che dopo 12 anni si continui a discuterne. Attendiamo ora le motivazioni della Cassazione”.