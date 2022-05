Trampolino elastico: Kostantinos Dalampelas di Progetto acrobatico Trieste è vice campione italiano

Dalampelas Kostantinos, dell'Asd Progetto Acrobatico Trieste, è vice-campione italiano nella categoria Junior 2 al Campionato individuale e sincronizzato di trampolino elastico. Sabato 7 e Domenica 8 Maggio 2022, presso la palestra della Società Ginnastica Milano 2000, Accademia Nazionale della Federazione Ginnastica d’Italia, sono andate in scena le Finali Nazionali in cui si sono sfidati i più forti ginnasti d’Italia per contendersi il Titolo di Campione Italiano per la propria categoria di appartenenza. Queste competizioni hanno segnato la fine di un campionato che è partito dalle fasi regionali, per poi passare alle fasi di zona tecnica ( nord Italia – centro e sud Italia ) che hanno determinato i qualificati in finale.

Dalampelas Kostantinos, con un’ottima prova il cui punteggio totale supera i 90 punti, è appunto vice-campione italiano nella categoria Junior 2. Nonostante un errore nel secondo esercizio, con una buona condotta di gara soprattutto dal punto di vista stilistico, Totano Samuele, esordiente in un campionato di così alto livello tecnico, ottiene un ottimo 5° posto nella categoria Allievi 2. Bratina Marianna, anche lei esordiente nel Campionato Gold, nella sua categoria il cui livello tecnico è molto alto ed nella quale compete la Campionessa Italiana assoluta, ottiene, eseguendo 2 esercizi di buona fattura, il 9° posto.

Molto soddisfatto il tecnico Luca Gherbaz che commenta: “gara molto impegnativa dal punto di vista tecnico che ci ha visto protagonisti nell’elite italiana della disciplina. Nonostante Marianna e Samuele, che tra l’altro ha ricevuto i complimenti degli addetti ai lavori ed in primis dal Direttore Tecnico Nazionale, siano stati impegnati per la prima volta nella categoria Gold, sono riusciti a dominare la tensione ed eseguire degli ottimi esercizi. Menzione particolare va a Dalampelas che per un’ulteriore volta dimostra di essere uno tra i migliori trampolinisti in Italia”.

“La stagione non finisce qui“ aggiunge il Presidende dell’Associazione Ivonne Soranno “ sabato 14 maggio infatti, presso la nostra sede, il Palamelara, in cui si allenano nelle discipline di Trampolino Elastico e Parkour più di 300 nostri atleti, organizziamo la 2° prova Regionale Individuale e a squadre Silver che darà la possibilità agli atleti di qualificarsi per le Finali Nazionali che si disputeranno a Fano i giorni 11 e 12 Giugno. Finali che lo scorso anno ci hanno visto primeggiare sia dal punto di vista dei risultati che dal punto di vista numerico dei partecipanti. Notizia, inoltre, dell’ ultima ora è l’ammissione, da parte del Direttore Tecnico Nazionale, di Dalampelas a disputare i Campionati Italia Assoluti che si disputeranno sempre a Fano il 10 Giugno.”

Competizione: Finali Nazionali del Campionato Individuale Gold di Trampolino Elastico Risulatati:

- Categoria Junior2 : 2° classificato ( vice campione italiano ) DALAMPELAS KOSTANTINOS

- Categoria Allievi 2 : 5° classificato TOTANO SAMUELE

- Categoria Junior 2 femminile: 9° classificata BRATINA MARIANNA