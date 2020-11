"Trafficante" fermato nella notte con 17 cuccioli in bagagliaio

Aveva 17 cuccioli "stipati" in bagagliaio ma è stato fermato dalla Polizia di Capodistria in piena notte. È successo venerdì 30 ottobre, alle 2.26: gli agenti di polizia hanno fermato una Opel Vectra con targa ungherese a Crevatini, in prossimità del confine. Il conducente, un cittadino ungherese di 52 anni, trasportava nel bagagliaio 10 barboncini e 7 bulldog francesi di circa due mesi. I cuccioli erano stati accuditi correttamente, avevano cibo e acqua, ma i documenti non c'erano o erano falsificati. L'informazione è stata trasmessa anche alle autorità italiane, che hanno raccolto ulteriori informazioni sull'acquisto di cani in Italia: la vendita avrebbe fruttato 2mila euro per ogni cagnolino. Gli animali sono stati portati dalla polizia al rifugio per animali di S. Anton. Gli agenti di polizia hanno anche emesso una sanzione al cittadino ungherese in quanto inosservante della restrizione di movimento tra le 21.00 e le 6.00, emanata per arginare la curva dei contagi in Slovenia.

