Trasporti: riparte la linea urbana internazionale Gorizia - Nova Gorica

Da lunedì 19 settembre riparte la linea urbana internazionale Gorizia - Nova Gorica. Il servizio era stato sospeso il 26 ottobre 2020 con la chiusura del confine per le restrizioni anti Covid. La linea collega la Stazione Ferroviaria/Centro Intermodale Passeggeri di Gorizia con l’autostazione di Nova Gorica, transitando per il centro delle due città e la stazione ferroviaria Transaplina. 12 le fermate principali di questa linea che non ricalca il vecchio tracciato e che sarà attiva solo nei giorni feriali. Il servizio viene svolto in pool con la Società slovena Nomago e costituisce un esempio di integrazione fra diversi sistemi di trasporto e di cooperazione internazionale. Un servizio nato nel 2002, ancora prima dell’abbattimento del confine avvenuto nel dicembre 2007 con l'entrata della Slovenia nell'area Shengen.

Orari

- Prima corsa in partenza da Nova Gorica alle ore 8.05, poi ogni ora fino alle ore 12.05. Ripresa il pomeriggio dalle ore 15.05 con partenze successive alle ore 16.05, 17.05, 18.55, 19.55.

- Prima corsa in partenza da Gorizia alle 8.35, poi ogni ora fino alle ore 12.35. Ripresa il pomeriggio dalle ore 14.35 con partenze successive alle ore 15.35, 16.35, 18.25, 19.25

Servizio non attivo nelle giornate festive sia italiane che slovene. Rispetto al percorso attivo fino al 2020 sono state attivate tre fermate nuove per servire meglio la zona residenziale e commerciale di via Primo Maggio, a Nova Gorica, sino al centro commerciale. Scarica qui gli orari.