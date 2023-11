Trasporti, lo sciopero di venerdì è stato ridotto a 4 ore

TRIESTE - Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha firmato l'ordinanza di precettazione per lo sciopero dei trasporti proclamato da Cgil e Uil per venerdì 17 novembre: anche a Trieste lo sciopero e i disagi saranno limitati alla fascia oraria 9:00-13:00 Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha firmato l'ordinanza di precettazione per lo sciopero dei trasporti proclamato da Cgil e Uil per venerdì 17 novembre. L’ordinanza consente ai lavoratori del trasporto pubblico locale di scioperare unicamente tra le 9 e le 13. In virtù dell’ordinanza di precettazione, anche a Trieste lo sciopero e i disagi saranno limitati alla fascia oraria indicata. Originariamente lo sciopero, a cui avevano aderito le segreterie territoriali di Filt-Cgil e Uiltrasporti, era stato proclamato per l’intera giornata.