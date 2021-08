Abbonamenti bus, confermato lo sconto del 50% per gli studenti del Fvg

L'annuncio arriva attraverso una nota della Trieste Trasporti che conferma l'impegno della Regione. Nell'articolo come fare per ottenerlo

Gli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia avranno diritto allo sconto del 50 per cento sugli abbonamenti dell'autobus anche per il prossimo anno scolastico. Ad annunciarlo è una nota della Trieste Trasporti che specifica come la possibilità di richiedere l'agevolazione sia attiva già da qualche giorno sul portale web di Tpl Fvg. L’abbonamento scolastico agevolato (valido per l’intero anno scolastico) può essere utilizzato, come un normale abbonamento, su tutta la rete urbana di Trieste, 7 giorni su 7 e senza alcuna limitazione. Per acquistare l’abbonamento è necessario essere in possesso del tesserino identificativo di Tpl Fvg.

"Considerate le tante incertezze dovute all’emergenza epidemiologica - così la nota di TT -, la domanda non impegna in alcun modo all’acquisto dell’abbonamento, ma serve in questa fase unicamente ad assegnare il beneficio: gli acquisti a prezzo scontato saranno poi possibili dal prossimo 23 agosto. La procedura per presentare la domanda è molto semplice: occorre registrarsi sul portale di webticketing e, una volta dentro, bisogna accedere all’area “autocertificazioni” e compilare il form online. La prima pagina si riferisce al genitore che autocertifica (o allo studente, se maggiorenne), la seconda al figlio a cui sarà intestato l’abbonamento. Al termine della procedura va caricato un documento d’identità della persona che autocertifica e il modulo sottoscritto che viene automaticamente generato dal sistema. Nel caso in cui i figli siano più di uno, devono tutti essere ricompresi nella stessa domanda".

Per poter accedere al servizio è sufficiente la residenza in regione e non aver ancora compiuto 27 anni. "Dopo aver caricato la domanda, entro sette giorni lavorativi il cliente riceve la conferma di agevolazione e, dal 23 agosto, potrà acquistare l’abbonamento. Lo sconto sarà precaricato a sistema, sia online (con una ulteriore riduzione del 5 per cento) e sia presso le rivendite sul territorio".

Le domande possono essere presentate solo online, ma per avere assistenza si può scrivere un messaggio al numero di Whatsapp 3346847542. Nessuna richiesta viene ignorata ma in questi giorni di intenso traffico occorre avere un po’ di pazienza. Inoltre, sulla piattaforma di webticketing di Tpl Fvg è disponibile un manuale che spiega passo a passo come ottenere lo sconto e, dalla settimana prossima, sarà implementata la sezione di domande e risposte sul sito www.tplfvg.it.Per presentare la domanda di agevolazio­ne c’è tempo fino a ottobre: tuttavia, in considerazione dell’elevato numero di richieste, è con­sigliabile caricare quanto prima la documentazione richiesta.