Autobus 64 e 2/, per Sossi (M5S) "dimezzate le frequenze con nuovi orari"

TRIESTE - "Con il nuovo orario, la linea 64 e la linea 2/ si trovano una dietro l’altra in direzione Opicina, dalla fine di via Filzi in poi, creando quindi una carovana di autobus. Al contempo, questo cambiamento ha comportato anche una riduzione del servizio offerto". Lo ha affermato Enrico Sossi, referente giovani del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle, relativamente alle recenti variazioni negli orari di servizio che a detta dello stesso, "hanno suscitato disagi sia in termini di viabilità che di fruizione da parte dei residenti di Opicina" in quanto "prima la combinazione delle linee 64 e 2/ garantiva un passaggio verso Opicina, tramite via Commerciale, ogni 10 minuti; ora, in seguito alle modifiche, la frequenza è stata dimezzata, con due autobus ogni 20 minuti". Il referente pentastellato ha anche ricordato l'episodio durante il quale "Michele Scozzai, responsabile relazioni clientela di Tpl Fvg, aveva reso noto che la modifica si è resa necessaria per evitare che gli autobus debbano fermarsi al capolinea di Opicina, occupato quasi costantemente da automobili in sosta vietata”. Per Sossi "è inaccettabile che il trasporto pubblico locale si pieghi al trasporto privato. Il Comune ha il compito di far rispettare i divieti di sosta. Adattare gli orari di una linea di trasporto pubblico per evitare soste al capolinea, in risposta a comportamenti irresponsabili da parte degli automobilisti, è altamente deleterio dal punto di vista educativo e sociale".

La risposta di Scozzai di Tpl Fvg

Raggiunto al telefono, Scozzai ha confermato che "si sta lavorando a un capolinea alternativo ma servirà probabilmente qualche settimana". Tra i commenti apparsi sulla pagina Facebook di Trieste Trasporti ce n'è uno che propone di spostare il capolinea a Fernetti: "è una delle ipotesi - ha detto Scozzai - ma serve valutarne la fattibilità e acquisire le autorizzazioni necessarie, che a oggi non ci sono".