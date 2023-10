Incidente in Istria: ciclista triestino travolge un cane e si ferisce gravemente

CAPODISTRIA (SLO) - Travolge un cane e cade dalla bici, procurandosi ferite gravi. E' successo stamattina, giovedì 26 ottobre, a un triestino di 63 anni, in una pista ciclabile in Istria, vicino a Bertocchi. Secondo le prime informazioni, l'uomo si è fratturato l'anca e sarebbe in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Al proprietario del cane verrà inviato un avviso per contestare presunte violazioni del codice stradale e della legge sulla protezione degli animali. Sul posto la polizia di Capodistria.