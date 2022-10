Incidente a Grado. Una donna di 70 anni che procedeva in biciletta è stata travolta questo pomeriggio da un'auto. La donna è rovinata a terra e ha riportato lesioni molto severe. Gli infermieri della centrale Sores hanno attivato un'ambulanza e l'elisoccorso.



La donna è stata presa in carico dall'equipaggio del velivolo ed è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice rosso; versa in gravi condizioni.Sul posto anche le forze dell'ordine