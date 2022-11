Violazione domiciliari e furti: tre arresti in cinque giorni

Sono tre gli arresti eseguiti dalla polizia tra il 25 ed il 29 ottobre: in tre momenti diversi, tre persone sono state destinatarie di provvedimenti di carcerazione per pena definitiva da parte del commissariato di Duino. In seguito ai controlli degli agenti sono stati identificati due cittadini rumeni classe 1970 e 1998 condannati per reati predatori, ed una cittadina italiana classe 1997 che ha violato più volte il beneficio della detenzione domiciliare tanto da determinarne la revoca. I soggetti sono stati associati presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.