Asugi: in arrivo tre nuovi medici di medicina generale, due a Trieste

TRIESTE - Due nuovi medici di medicina generale a Trieste e uno a Ronchi dei Legionari da lunedì 22 aprile: ne dà notizia l'Asugi. Si tratta delle dottoresse Monica De Giusti e Claudia Moressa, che prenderanno servizio a Trieste, mentre a Ronchi arriverà il dottor Giovanni Cremasco. Gli studi medici delle professioniste a Trieste saranno ubicati, rispettivamente, in via G. Galilei 20 e in via del Pesce 3. A Ronchi dei Legionari, lo studio del professionista sarà ubicato in piazza G. Furlan 3. Sarà possibile iscriversi nelle liste del medico a partire dal giorno 22 aprile, tramite il portale Sesamo o recandosi presso gli uffici amministrativi del Distretto.