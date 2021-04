Treni: Italo arriva anche a Trieste

Italo rafforzerà la sua presenza sulle direttrici del Nord-Est grazie all’inserimento di ben 4 nuove stazioni: Trieste, Monfalcone, Latisana e Portogruaro con 2 nuovi collegamenti. Come dichiara una nota di Italo, dal 27 maggio ci sarà infatti un treno in partenza da Trieste alle 08:10 con arrivo a Roma alle 14:05 e a Napoli alle 15:28, mentre l’altro partirà da Napoli alle 13:35 e Roma 14:55 con arrivo a Trieste alle 20:53. Le fermate intermedie sono Monfalcone, Latisana, Portogruaro, Venezia Mestre, Padova, Rovigo, Bologna, Firenze. Il 13 e il 18 febbraio del 2020 due convogli della celebre società statunitense erano arrivati in stazione centrale a Trieste dopo aver effettuato dei viaggi "per conoscenza", ma all'epoca l'assessore regionale alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti aveva affermato "non abbiamo notizie su un possibile interessamento da parte di Italo sulla tratta Venezia-Trieste".

