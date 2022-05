Treni: ritardi fino a 40 minuti per persone sui binari

Nella serata di oggi la linea ferroviaria Venezia-Trieste ha subito diversi rallentamenti a causa di "persone non autorizzate nei pressi della linea". Dalle 18:36 il Regionale 3446, Trieste-Venezia, è rimasto fermo tra Bivio d'Aurisina e Monfalcone per circa mezz'ora. Grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine, il traffico è tornato regolare alle 19:10. Registrati rallentamenti fino a 40 minuti per altri due regionali.