Treni, raffica di ritardi e rallentamenti per guasto alla linea tra Aurisina e Trieste

Un guasto sulla linea Venezia-Trieste si è verificato alle 7 di questa mattina tra il bivio di Aurisina e Trieste e al momento il traffico in direzione del capoluogo giuliano è rallentato di circa un'ora. Ritardi che per ora hanno coinvolto una quindicina di treni, considerando che la linea è già in corso di risanamento a causa dello svio di un treno lo scorso 23 giugno, in particolare un binario è già interrotto fino al 29 agosto per lavori.

Stamattina, in aggiunta a questo disagio, si è guastato il sistema di distanziamento dell'unico binario attivo e per i treni regionali in direzione Trieste si è attivato il servizio di autobus sostitutivi. Al momento 200 persone sono partite con il bus da Cervignano, altre 100 da Bivio Aurisina e altre 300 saranno trasportate da Monfalcone. I tecnici Rfi sono sul posto e stanno lavorando per risolvere il problema.

