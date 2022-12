Trenitalia: sei regionali in più tra Trieste e Portogruaro

Sono sei i treni regionali in più sulla tratta Trieste - Portogruaro nell'orario invernale di Trenitalia. Come specifica un servizio del Tgr Rai Fvg, saranno mantenuti anche nel periodo delle feste natalizie otto treni regionali fra Trieste, Udine e Carnia che negli anni scorsi non circolavano durante le vacanze scolastiche. Le novità sono state presentate dall'azienda, insieme agli orari in vigore dall'11 dicembre, in una conferenza stampa a Milano nella giornata di ieri.

Rimane, tuttavia, un unico Frecciarossa Trieste-Milano al giorno, con partenza alle 6 da Trieste e alle 19.43 da Milano porta Garibaldi. Per quanto riguarda Italo, invece, dall'11 dicembre gli orari cambiano e viene introdotta la fermata di Trieste Airport nel treno che parte da Trieste alle 8 e 02, diretto a Venezia, Roma e Napoli, anche al ritorno.