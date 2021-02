Un Frecciarossa da Venezia a Lubiana: al via le prove

Al via le prove per una linea ferroviaria Frecciarossa dal veneto alla Slovenia: lo conferma in un servizio il Tgr Rai Fvg. Sono quindi avviate le trattative con Trenitalia per un collegamento ferroviario ad alta velocità, come ribadito al Tg dalle Ferrovie slovene. Il Frecciarossa che va da Venezia a Trieste potrebbe quindi essere esteso a Lubiana, con il limite di 160 chilometri orari calibrato sull'infrastruttura slovena.

La prima corsa prova partirà oggi, 24 febbraio, da Venezia Mestre a Villa Opicina, con partenza alle 15 e arrivo alle 17:30. Il nuovo collegamento potrebbe essere operativo dalla fine di quest'anno o dall'inizio del 2022. Il collegamento diretto tra Italia e Slovenia esisteva già dal 2004 con un treno Eurocity da Venezia a Lubiana, ma era stato poi eliminato nel 2008.