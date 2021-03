Guasto tecnico, disagi sulla linea Trieste-Venezia

Traffico rallentato lungo la linea ferroviaria Trieste-Venezia, dalle 14:45 di oggi, 22 marzo, a causa di un inconveniente tecnico alla linea tra Redipuglia e Gorizia Centrale. Alle 16 è ancora in corso l'intervento dei tecnici per risolvere il guasto che ha causato problemi sulla tratta e la cancellazione del treno R 17351 Udine (16:16) - Trieste Centrale (17:39). Secondo quanto riportato dal sito di Trenitalia, ci sono ritardi fino a 30 minuti ed è stato attivato il servizio sostitutivo con bus tra Monfalcone e Udine.

Treni direttamente coinvolti:

• RV 3888/3889 Venezia Santa Lucia (16:01) - Trieste Centrale (19:02)

• RV 3626/3627 Trieste Centrale (17:58) - Venezia Santa Lucia (20:59)

• R 17338/17339 Trieste Centrale (13:28) - Venezia Santa Lucia (16:59)

• R 16617 Udine (14:16) - Trieste Centrale (15:39)

• R 16637 Udine (17:08) - Trieste Centrale (18:32)

• R 17344 Trieste Centrale (17:28) - Udine (18:52)

• R 17355 Udine (18:16) - Trieste Centrale (19:39)

Treni parzialmente cancellati:



• R 17342 Trieste Centrale (14:28) - Udine (15:52): limitato a Monfalcone (14:57)

• R 17398 Trieste Centrale (16:28) - Udine (17:59): limitato a Bivio d'Aurisina (16:44)

Treno cancellato:

• R 17351 Udine (16:16) - Trieste Centrale (17:39)

Treni instradati sul percorso alternativo tra Trieste e Udine via Cervignano:

• RV 3890/3891 Trieste Centrale (14:58) - Venezia Santa Lucia (17:59): oggi non ferma a Sagrado (15:31), Gorizia Centrale (15:42) e Cormons (15:51)

• RV 3614/3615 Venezia Santa Lucia (15:01) - Trieste Centrale (18:02): oggi non ferma a Cormons (17:08), Gorizia Centrale (17:17) e Sagrado (17:28)

• RV 3894/3895 Trieste Centrale (16:58) - Venezia Santa Lucia (19:59): oggi non ferma a Sagrado (17:31), Gorizia Centrale (17:42) e Cormons (17:51)

• R 17368 Trieste Centrale (15:58) - Carnia (18:13): oggi non ferma a Ronchi Legionari del Nord (16:32), Sagrado (16:38), Gorizia Centrale (16:49), Cormons (16:58), San Giovanni al Natisone (17:.03), Manzano (17:07) e Buttrio (17:12)