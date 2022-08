E' incinta e si sente male sul Tarvisio-Trieste, soccorsa

AURISINA - Ieri mattina il treno regionale Tarvisio-Trieste ha subito una improvvisa fermata presso la stazione di Bivio d’Aurisina. A bordo, una donna di trent’anni, in stato interessante, accompagnata dal marito, si è improvvisamente sentita male costringendo il personale viaggiante a ordinare l’arresto del convoglio e chiedere assistenza medica. La donna era in preda a forti dolori addominali e conati di vomito. Non appena informato della situazione dai responsabili delle Ferrovie, il Centro Operativo Compartimentale della Polizia Ferroviaria di Trieste ha provveduto a coordinare e monitorare la situazione mettendosi in contatto con il Capotreno. Alla sedicesima settimana d’attesa la futura mamma è stata raccolta dall’ambulanza ad Aurisina e trasportata d’urgenza all’ospedale dove è stata raggiunta da una pattuglia della Polfer che si è assicurata circa lo stato di salute della gestante.