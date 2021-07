Sterpaglie a fuoco sulla ferrovia ad Aurisina, linea interrotta

Poco prima delle 19.45 del 12 luglio 2021 la sala operativa del comando Vigili del fuoco di Gorizia ha ricevuto una chiamata che segnalava un incendio di sterpaglie al km 121 della linea ferroviaria che da Monfalcone (GO) porta a Trieste tra Monfalcone (GO) e Aurisina (TS). Immediatamente sono state inviate la squadra del distaccamento di Monfalcone (GO) l'autobotte della sede centrale di Gorizia e la squadra del distaccamento di Opicina (TS). Giunti sul posto i Vigili del fuoco di Monfalcone hanno trovato un'incendio di sterpaglie che si estendeva per circa 200 metri lineari lungo i bordi dei binari. I VVF hanno immediatamente richiesto l'interuzzione della linea ferroviaria e appena hanno ricevuto il benestare per operare in sicurezza hanno iniziato a spegnere le fiamme. Al momento la squadra del comando di Trieste stà facendo rientro in sede mentre la squadra del distaccamento di Monfalcone e l'autobotte di Gorizia stanno operando per il minuto spegnimento e la messa in sicurezza dell'area. La circolazione dei convogli ferroviari riprenderà dopo la conclusione dell'intervento dei Vigili del fuoco e il ripristino delle condizioni di sicurezza.