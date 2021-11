"Triest", la cantante ed ex campionessa di sci austriaca Lizz Görgl dedica una canzone a Trieste

Si chiama "Triest" ed è l'ultimo singolo della cantante ed ex campionessa di sci austriaca Elisabeth Görgl. La canzone è dedicata al capoluogo giuliano ed è stata scritta per trasmette gioia di vivere e spensieratezza: "dovrebbe portare un po' d'estate nella stagione più fredda" dice Lizz. Elisabeth Görgl non è solo una bravissima cantante ma anche una sciatrice alpina di successo: nel 2011 è stata infatti campionessa del mondo nella discesa libera e nel supergigante a Garmisch-Partenkirchen e nel 2003 si è aggiudicata la Coppa Europa.