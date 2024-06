Solidarietà per l'Ucraina, donata un'ambulanza a Odessa

TRIESTE - Asugi comunica che è stato donato del materiale medico a favore del comune di Odessa. L’iniziativa si svolge all’interno dell“Operazione TOM – Trieste Abbraccia Mykolaiv” con la collaborazione tra l’Azienda sanitaria giuliano isontina, il 118 e il Comune di Trieste. L’“Operazione TOM – Trieste Abbraccia Mykolaiv” mira a realizzare iniziative di solidarietà nei confronti dell’Ucraina organizzando la consegna di aiuti umanitari.

ASUGI ha donato oggi al Comune di Odessa tramite il Comune di Trieste, un’autoambulanza, sei defibrillatori e tre monitor per il monitoraggio dei parametri fisiologici che saranno utilizzati per offrire servizi sanitari alla popolazione colpita dalla guerra. All’ingresso del Municipio, in piazza Unità d’Italia è stato posizionato il mezzo donato. L’ambulanza donata fa parte del parco macchine di Asugi ma a causa dell’alto numero di chilometri percorsi, in Italia, per la normativa vigente non è più utilizzabile nei casi di emergenza urgenza e sarebbe da demolire. Il mezzo è però ancora funzionante ed in buono stato. I defibrillatori e i monitor per il monitoraggio dei parametri fisiologici donati fanno parte della strumentazione medica di ASUGI che è stata sostituita in quanto obsoleta. Sia i defibrillatori che i monitor per il monitoraggio dei parametri fisiologici sono perfettamente funzionanti anche se figli di una tecnologia ormai superata.

Hanno partecipato all’evento: il direttore di Asugi Antonio Poggiana, il vicesindaco del Comune di Trieste Serena Tonel, l’assessore al Bilancio Everest Bertoli, il direttore del reparto di Terapia Intensiva Umberto Lucangelo, il responsabile del 118 Alberto Peratoner, la responsabile Operazione ToM Beatrice Micovilovich e l’assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità Riccardo Riccardi.