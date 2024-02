Beccato in aeroporto con carta d'identità "truccata": arrestato 22enne

RONCHI DEI LEGIONARI (GO) - Tenta di prendere un volo per Dublino con una carta d'identità contraffatta e viene arrestato. E'successo a un cittadino somalo 22enne lo scorso 2 febbraio, durante i controlli della polizia di frontiera di Ronchi al Trieste Airport. L’uomo, in procinto di salire sul volo, ha esibito agli agenti addetti ai controlli una carta d’identità belga contraffatta. Il ventiduenne è stato pertanto tratto in arresto e portato nella casa circondariale di Gorizia.