Due nuove destinazioni Ryanair per Trieste Airport: si vola verso Barcellona e Dublino

Trieste Airport servirà due ulteriori tratte Ryanair, Dublino e Barcellona, che saranno presumibilmente attive nell’aprile del 2023. Lo hanno dichiarato oggi in conferenza stampa il Governatore del Fvg Massimiliano Fedriga, il direttore di Trieste Airport Marco Consalvo e il Ceo di Ryanair Eddie Wilson, presente a Trieste per l’occasione. Il tutto nell’ottica di un progressivo ampliamento del traffico aereo in Fvg nei prossimi cinque anni.

“Ryanair è partner strategico per la regione - ha dichiarato il presidente Fedriga – è la prima compagnia in Italia e l’unico vettore aereo in grado di condizionare la domanda e influenzare il consumatore su quale meta scegliere”.

Così il direttore Consalvo: “Quest’anno vedrà un incremento del traffico aereo del 30 per cento rispetto al pre pandemia, ricostruiamo quasi completamente il network del 2019 dopo due anni disastrosi, dove abbiamo avuto cali di traffico anche del 70 per cento. Storicamente siamo uno scalo piccolo con meno di un milione di passeggeri l’anno l’anno, ma grazie alla partnership pluriennale con Ryanair stiamo realizzando l’obbiettivo di cambiare profilo all’aeroporto”.

Wilson ha poi espresso la volontà di “incrementare sempre più il traffico aereo a Trieste nei prossimi 5 anni” e ha dichiarato che “Trieste è una città bellissima, quando l’ho vista per la prima volta è stato un colpo di fulmine. Una città che in termini strutturali ha bisogno di crescita e Ryanair le darà questa possibilità. Il nostro obbiettivo è arrivare a mezzo milione di passeggeri a Trieste nel 2023”.

Parlando dello sviluppo dell’azienda, il Ceo ha spiegato che Ryanair si è dotata di nuove macchine che produrranno il 16 per cento in meno di emissioni e il 40 per cento in meno di inquinamento acustico per un maggior numero di passeggeri. L’obiettivo è quello di azzerare le emissioni entro il 2050.