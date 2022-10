Park Trieste Airport, tariffa promozionale giornaliera per il weekend della Barcolana

Trieste Airport Friuli Venezia Giulia propone, in occasione della regata velica Barcolana 54, l’attivazione di una promozione per la sosta veicoli presso l’area park P8 del polo intermodale di Trieste Airport. La promozione park P8 sarà attiva dalle ore 00:00 di venerdì 07 ottobre 2022 alle ore 24:00 di domenica 09 ottobre 2022 e proporrà una tariffa promozionale giornaliera di 3 euro (sosta veicolo dalle 0:00 alle 24:00); per ottenere la promo basterà ritirare il ticket di ingresso al park P8 ed effettuare il pagamento del ticket/sosta utilizzando le casse automatiche, attive 24 ore su 24.

La promozione vuole incentivare l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per raggiungere l’evento in città, consentendo di posteggiare la propria auto presso il parcheggio P8 adiacente alla fermata ferroviaria e all’autostazione del polo intermodale di Trieste Airport; gli utenti potranno quindi usufruire delle corse bus e treni rese disponibili per raggiungere la città di Trieste. L’iniziativa rientra nella partnership tra Trieste Airport e Barcolana e punta a contribuire ad una migliore gestione del traffico da/per il centro cittadino e promuovere una modalità di trasporto più sostenibile nelle giornate clou della Barcolana.