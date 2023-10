Parcheggi Trieste airport, nuove tariffe per promuovere il trasporto pubblico

RONCHI DEI LEGIONARI - Importanti novità sono state annunciate dalla Regione FVG e dal Trieste Airport per incentivare l'uso del trasporto pubblico e migliorare la mobilità nella regione. A partire dal 23 ottobre, i 1.000 posti auto nei parcheggi P8 e P9 saranno gratuiti per i primi 30 minuti di sosta e costeranno solo un euro entro le prime 12 ore. L'obiettivo di questa drastica riduzione dei costi di parcheggio è stimolare l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico presenti nel polo intermodale dell'aeroporto. Questa iniziativa è rivolta a diverse tipologie di utenti, compresi pendolari, accompagnatori e turisti che desiderano raggiungere i centri urbani regionali utilizzando i mezzi pubblici. Con questa nuova politica tariffaria gli utenti del trasporto pubblico regionale avranno la possibilità di utilizzare un’area di parcheggio con un elevato numero di stalli e adeguati standard di sicurezza per le persone e per le autovetture.

La Regione e l'Aeroporto stanno lavorando insieme per sviluppare ulteriormente il polo intermodale, cercando soluzioni integrate per migliorare la mobilità regionale. Gli obiettivi includono il potenziamento delle offerte per i pendolari e gli utenti occasionali, una migliore connessione tra l'auto privata e i mezzi pubblici locali, la riduzione dell'uso dell'auto a favore del treno e dell'autobus, nonché la diminuzione delle emissioni atmosferiche, dei rischi di incidenti stradali e dei costi di mobilità per gli utenti. Trieste Airport sta emergendo sempre più come un modello di riferimento a livello nazionale per i servizi multi-modali nelle reti di trasporto, anticipando le strategie di sviluppo per aeroporti, aziende di trasporto pubblico e privato e regolatori del trasporto pubblico locale. Il progetto di sviluppo dell'inter-modalità del Trieste Airport entrerà in una fase di sperimentazione, durante la quale saranno possibili modifiche e aggiornamenti al fine di migliorare costantemente l'efficacia del Centro Intermodale di Mobilità Regionale e proporre soluzioni di trasporto più efficaci per diverse categorie di utenti. I servizi di trasporto pubblico locale (orari e frequenze) presenti al polo intermodale Trieste Airport sono consultabili sui siti: www.trenitalia.it, www.tplfvg.it e www.aptgorizia.it