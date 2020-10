Ryanair annuncia nuovi voli in Italia: da dicembre ecco Trieste-Palermo

Ryanair aggiunge nove rotte italiane tra cui quella che collegherà Trieste a Palermo. L'ha annunciato la compagnia aerea low cost che ha deciso, a seguito di quella che viene definita una "domanda record da parte dei consumatori italiani", di potenziare l'offerta su diversi scali nazionali. Tra le nuove rotte in Italia ci sono anche Bari-Catania, Brindisi-Cagliari e Brindisi-Palermo, Cagliari-Palermo e Cagliari-Perugia, Lamezia-Verona e Lamezia-Perugia, Napoli-Rimini ed infine quella che da Ronchi dei Legionari porterà al capoluogo siciliano.

La posizione dell'azienda

"Siamo lieti di annunciare 9 nuove rotte nazionali in Italia, operative a partire dal primo dicembre 2020 - dice Jason Mc Guinnes, direttore commerciale di Ryanair - L'Italia è uno dei maggiori mercati di Ryanair e vogliamo continuare a sostenere la ripresa economica, la connettività regionale e il turismo in tutto il Paese. I clienti italiani di Ryanair possono ora prenotare una vacanza sul territorio nazionale fino a marzo 2021 beneficiando di 9 nuove rotte, con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i suoi clienti e l'equipaggio".