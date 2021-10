Al Trieste Airport debutta il primo volo per Pescara

Dopo alcuni ritardi dovuti al protrarsi di iter burocratici che hanno condizionato la timeline prevista per l’avvio dell’attività oggi, venerdì 8 ottobre, ha debuttato il Gruppo FlyLeOne. Questa mattina c'è il battesimo del primo volo dall’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo di Pescara per Trieste Airport - Friuli Venezia Giulia: partito alle 7.00 con atterraggio alle 8.10. La durata del volo LIT 1080 è di circa un’ora e 10 minuti. A bordo, come speciale benvenuto, i primi passeggeri di FlyLeOne hanno ricevuto uno speciale kit di bordo e sono stati accolti dal comandante e dal CEO della compagnia Stefano Costantini. L’8 ottobre ha preso avvio anche il collegamento diretto Trieste – Genova – Trieste. In occasione dello start-up il Gruppo FlyLeOne ha annunciato una tariffa lancio di 50 euro nei giorni della Barcolana: la tariffa lancio è valida fino al 22 ottobre su tutte le destinazioni servite con prenotazioni ed acquisto biglietti effettuati contattando il customerservice (+39/327-0999131). L'offerta, precisa una nota della compagnia, è soggetta a disponibilità limitata e non rimborsabile.