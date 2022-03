"Trieste aiuta Ucraina": il Comune organizza la raccolta fondi per i profughi

Il Comune di Tireste organizza una raccolta per i profughi dall'Ucraina al fine di raccogliere elargizioni in denaro e contribuire alle spese relative all’accoglienza e alle prime necessità degli amici ucraini e dei loro bambini. "Stanno arrivando anche a Trieste molti cittadini Ucraini - spiega una nota del Comune - che fuggono disperati dal disastroso conflitto nel loro Paese. Si tratta in prevalenza di persone e famiglie monoparentali con figli che fuggono dalla loro terra dove hanno lasciato casa, averi e cari e che vengono ospitati nella nostra città, in coerenza con lo spirito solidale che da sempre caratterizza i triestini". Chi lo desidera (singoli cittadini, imprese e associazioni) può provvedere ad un versamento di denaro sul conto corrente:

Comune di Trieste Iban: IT 44 S 02008 02230 000001170836

BIC/SWIFT: UNCRITM10PA

Con la specifica causale “Guerra Ucraina"