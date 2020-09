Trieste al femminile: IES svela il suo decimo numero

E’ una Trieste tutta al femminile quella illustrata nel decimo numero di IES, il magazine turistico che racconta la città ed i suoi eventi autunnali. Sono infatti le donne a recitare il ruolo di protagoniste nelle 100 pagine della rivista, disegnando la mappa degli appuntamenti culturali, degli itinerari turistici, della moda e dell’enogastronomia cittadina. Volti di donna per una città “femmina” che dedica a dieci donne simbolo di Trieste anche il portfolio fotografico, realizzato da Giuliano Koren, nel cuore del periodico.

Il numero autunnale di IES è stato presentato nella nuova suggestiva location dell’ex Arsenale del Lloyd Austriaco in androna Campo Marzio, il cui recupero è stato illustrato ai presenti da Giulia Decorti, moglie e socia dell’architetto Peter Lorenz intervistata dal direttore del free press Giovanni Marzini. Nell’occasione, i presenti hanno avuto anche modo di visitare la mostra Passion for Space, da poco inaugurata nello spazio che l’architetto Lorenz ha voluto recuperare come polo culturale e sociale per la città.

Il numero 10 di IES magazine, edito dalla Prandicom, avrà una distribuzione particolare grazie alla sinergia con l’evento LINK – Premio Luchetta incontra Festival del giornalismo – in programma in piazza Unità a Trieste dal 1 al 4 ottobre 2020. In quell’occasione presso lo stand Fincantieri Libreria Minerva, il magazine sarà disponibile a turisti e semplici cittadini. Inoltre, IES lo si potrà trovare presso gli info-point di PromoTurismo FVG, i bar e gli hotel della città. Sono in programma ulteriori diffusioni anche fuori dalla città grazie alla collaborazione con Autovie Venete.