Allerta meteo gialla: in arrivo temporali in tutta la regione

TRIESTE - Allerta meteo della protezione civile per temporali sparsi in tutta la regione, anche con forti raffiche di vento. Attualmente, come annunciato nei giorni scorsi da Arpa Fvg, sulla regione persiste aria molto calda, con correnti da ovest in quota. Da stasera, martedì 18 luglio, il parziale arretramento dell'anticiclone, con il passaggio di masse d'aria a tratti più fresche e umide in quota, favorirà un aumento dell'instabilità. E' stata quindi diramata l'allerta gialla.

Previsioni meteo

Martedì 18 luglio

Fino al primo pomeriggio tempo stabile con caldo afoso. In seguito saranno possibili dei temporali probabilmente a partire dai monti, e che poi potranno estendersi verso la pianura e la costa. I temporali, qualora si sviluppino, saranno con buona probabilità forti, associati anche a possibili raffiche di vento molto forti.

Mercoledì 19 luglio

Saranno possibili temporali sparsi, specie dal pomeriggio e fino al primo mattino di giovedì, che potranno essere anche forti. Nelle ore centrali sarà possibile una fase più stabile.