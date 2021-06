Da Trieste ad Aosta, 900 chilometri a piedi per raccogliere donazioni di sangue: l'impresa di Maurizio Grandi

Oltre 900 chilometri a piedi attraverso il Nord Italia, da Trieste ad Aosta, favore dell'Avis, l'associazione dei donatori di Sangue. E' il senso dell'iniziativa "Quattro passi da Trieste ad Aosta" del brianzolo Maurizio Grandi, di 62 anni, di Carugate, partito stamattina da Piazza Unità per sensibilizzare gli italiani al dono di sangue ed emoderivati. Il cammino si concluderà il 16 luglio e in ogni tappa Maurizio si affiderà alle locali associazioni Avis per vitto e alloggio. "Percorrerò questo tragitto da Trieste ad Aosta seguendo il ciclo del sole come simbolo della vita - ha dichiarato Grandi ai microfoni della Rai - . Inoltre Trieste è prima in Italia per numero di donatori in Fvg". L'assessore comunale al volontariato Lorenzo Giorgi ha voluto fargli dono di una spilletta con scudo alabardato.