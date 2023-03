Arrestato per rapina in via Brigata Casale, giorni fa girava in centro con due coltelli

TRIESTE - Il trentatreenne di nazionalità marocchina arrestato per rapina ieri sera dalla polizia di Stato, solo due giorni fa era stato denunciato dopo essere stato sorpreso a passeggiare sulle rive con due coltelli. In quell'occasione l'uomo era stato notato da un passante mentre impugnava un coltello di circa 15 centimetri. Immediato l'intervento della Squadra Volante che l'aveva fermato in via Giulio Cesare. In un tombino era stato rinvenuto uno dei coltelli, recuperato dalla polizia dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Il secondo coltello era stato rinvenuto all'interno di uno zaino. Nella serata di ieri, come riporta Il Piccolo, lo stesso marocchino (che nel frattempo aveva ricevuto il foglio di via dalla questura) aveva rapinato un dipendente della panetteria Dafina, di via Brigata Casale. L'uomo è stato arrestato dalla polizia di Stato dopo aver rubato le chiavi del furgone di un dipendente dell'attività artigianale. Si è introdotto nella sua autovettura, ha rubato le chiavi del furgone ed è fuggito a piedi. Il giovane ha minacciato il dipendente della pasticceria con un coltello. Poco dopo è stato arrestato.