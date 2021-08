"Ricrestate" conquista oltre cento bambini con divertimento, sport e arti creative

Anche quest'anno Ricrestate, l'iniziativa targata Trieste Atletica, registra un grande successo conquistando famiglie e bambini grazie ad un programma all'insegna del divertimento. Le attività della società presieduta da Alessio Lilli riprenderanno per altre tre settimane dopo la pausa ferragostana.

Una formula vincente

Il ricreatorio gialloblu, che si è aggiudicato il bando del Comune di Trieste dedicato ai ricreatori comunali, ha dato il via alle sue attivitò il 14 giugno presso le strutture delle Scuole Comunali Addobbati e Saba, nel rione di Gretta. Formula vincente non si cambia. La squadra della Trieste Atletica è partita da questo presupposto riproponendo e in certi casi sviluppando le scelte organizzative della scorsa estate. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14.30, oltre 100 tra bambini e bambine hanno trascorso delle giornate all'insegna del divertimento e della socialità.

Le attività

Molte le attività di gruppo proposte, accompagnate da momenti di gioco più autonomi: percorsi sportivi, giochi di gruppo, creazione di spettacoli teatrali. Attività che quest’estate sono state ampliate grazie alle numerose sinergie messe in campo dalla Trieste Atletica affiancata da altre realtà sportive e non. Così gli iscritti, dai 6 ai 15 anni, hanno affrontato sessioni di mini basket, rugby, pole dance, imparato a coltivare un orto, cantare in coro. Inoltre assieme ai propri maestri gruppi di bambini hanno svolto delle gite al mare o sul Carso. Anche quest’anno oltre ad un’ampia gamma di attività proposte, la Trieste Atletica non ha tralasciato l’importanza della sicurezza e prevenzione dal covid 19 e la valorizzazione di una giovane squadra di collaboratori, ventenni desiderosi di mettersi in gioco e capaci di concretizzare le idee dei responsabili gialloblu del progetto. Ancora una volta, nonostante manchino tre settimane prima della chiusura di questo Ricrestate, la Trieste Atletica ha raggiunto l’obiettivo postosi prima di giugno: far divertire i bambini e soddisfare le aspettative delle famiglie.