Trieste snobba l'evento sul caffè, gli organizzatori: "Lo faremo da un'altra parte"

TRIESTE - La decisione di spostare altrove il Trieste Coffee Experts non è una loro scelta, ma la città "sembra non supportare l'espansione nazionale dell'evento" e per questo motivo "c'è il rischio che Trieste perda l'opportunità di ospitarlo". E' un lungo sfogo quello della famiglia Bazzara che, da anni, organizza una tra le manifestazioni più importanti a livello internazionale sul caffè. L'edizione di quest'anno, che come ogni anno ha riunito tutte le associazioni italiane del settore, è stata definita "un'impresa titanica". Non è bastata però, secondo l'azienda, la presenza di un nutrito pool di esperti provenienti da tutta la nazione (Lavazza, Caffè Borbone e Pininfarina tra le aziende presenti) per vedersi riconosciuta la rilevanza che l'evento meriterebbe.

"Lavoro rilevante, ma qui passa inosservato"

Neanche la presenza di personalità di spicco come Max Fabian della Demus SpA e la console generale del Costa Rica in Italia, Tamara Gomez Marin. presenti anche per sottolineare il loro impegno contro il cambiamento climatico, hanno smosso la città. "C'è la mancanza di interesse e sostegno da parte dei media e delle istituzioni locali - scrivono dalla Bazzara -, alcune realtà nazionali hanno proposto persino di cambiare il nome dell'evento con quello di un'altra città e di trasferirlo. È opportuno precisare che la collocazione geografica e il duro lavoro dei collaboratori dell’azienda per oltre un anno sono rilevanti, nonostante sembrino passati inosservati a livello locale".

Le parole del presidente

Il Trieste Coffee Experts, che l'azienda definisce "un pilastro nel settore italiano del caffè", potrebbe quindi vedere un cambio di sede proprio a causa "della mancanza di sostegno locale, soprattutto da parte delle istituzioni". Così Franco Bazzara, presidente dell'omonima azienda. “Questo potrebbe comportare la perdita di uno degli eventi più prestigiosi per Trieste, una città con radicati legami con la cultura del caffè. È necessario un maggiore coinvolgimento e supporto da parte della città per mantenere viva questa rilevante iniziativa nazionale".