Le vetrine si colorano di azzurro: torna il "Trieste Color Saturday"

Prosegue l’iniziativa “Trieste Color Saturdays", promossa da Comune di Trieste, Confcommercio e FIPE a sostegno delle imprese e dell’economia cittadina, in particolare del comparto commerciale e dei pubblici esercizi, messe in grave difficoltà dagli effetti dell'”emergenza da Covid-19”: nuovo appuntamento domani, sabato 3 ottobre, e questa volta i negozi si vestiranno con il colore azzurro. L’iniziativa ha lo scopo di animare la città, coinvolgendo cittadini e commercianti in un gioco di colori che regali un colpo d'occhio particolare su Trieste, al fine di attrarre anche visitatori e acquirenti dal resto della regione o da oltreconfine.

Nei Sabati Colorati Triestini l'apertura dei negozi sarà estesa fino alle ore 22. Per l'applicazione di questa idea, del tutto innovativa, il “calendario dei colori” continuerà il 3 ottobre: colore azzurro, il 31 ottobre: colore nero/arancio. Con l'occasione, per agevolare la maggior partecipazione del pubblico e la riuscita della manifestazione, i gestori dei parcheggi cittadini siti negli impianti, aderendo all'invito del Comune, praticheranno le seguenti tariffe scontate: Park San Giusto di via del Teatro Romano: tariffa oraria di 1,60 Euro, con un massimo di 5 Euro per le soste che abbiano inizio dalle ore 19 (fino alle 8 del mattino successivo); MOLO IV: tariffa oraria 1,50 Euro fino a 3 ore (non sono previste frazioni di ora), con la 4° ora 5,00 Euro, con la 5° ora 6,00 Euro, 6° e 7° ora 7,00 Euro.